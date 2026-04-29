Spari al 25 aprile la Brigata ebraica contro il 21enne arrestato | Non lo conosciamo La condanna di Fiano | Chi spara è un criminale

Durante le celebrazioni del 25 aprile, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco che hanno coinvolto due attivisti dell’Anpi. Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La Brigata Ebraica ha dichiarato di non conoscere il sospettato, mentre un politico ha commentato che chi spara commette un reato grave. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’accaduto.

«Non lo conosciamo» dicono i vertici della Brigata Ebraica dopo l’arresto di Eithan Bondi, il 21enne accusato di tentato omicidio per gli spari contro due attivisti dell’Anpi durante le celebrazioni del 25 aprile. Davide Riccardo Romano, alla guida del Museo della Brigata Ebraica di Milano, ha preso nettamente le distanze tanto sul ragazzo quanto sulla vicenda. Così come buona parte della comunità ebraica italiana. «Provo orrore e condanno nella maniera più risoluta, e senza alcuna giustificazione, chiunque si permetta di usare il nome della Brigata Ebraica per compiere atti di violenza», ha dichiarato all’Ansa. Romano ha precisato che l’organizzazione non ha mai avuto tra le proprie file una persona con quel nome e nemmeno iscritti nella capitale.🔗 Leggi su Open.online

25 APRILE, BRIGATA EBRAICA CON COMUNITÀ IRANIANA: A CORTEO BANDIERE PRE REGIME

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