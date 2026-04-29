Nella giornata del 25 aprile a Roma, durante una manifestazione, sono stati esplosi colpi di pistola a piombini che hanno colpito due militanti dell'Anpi. L’episodio si è verificato nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo. Dopo l’evento, gli agenti della Digos hanno fermato un giovane di 21 anni, che ha dichiarato di far parte della Brigata Ebraica.

AGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti dell'Anpi al termine della manifestazione del 25 aprile nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo, a Roma. Il giovane, fermato nella notte, è difeso dall' avvocato Cesare Gai. Le motivazioni sono al vaglio di investigatori e inquirenti. " Faccio parte della Brigata Ebraica ": lo avrebbe riferito agli investigatori il 21enne Eithan B., difeso dal penalista Gai, nel corso della perquisizione di questa notte. Il giovane e' stato fermato dai poliziotti della Digos per aver esploso un colpo con la pistola a piombini nei confronti di due militanti dell'Anpi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enne: "Sono della Brigata Ebraica"

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