Un giovane di 21 anni è stato fermato e ha confessato di aver sparato in occasione del 25 aprile. L’uomo, accusato di tentato omicidio e detenzione di armi, ha dichiarato di far parte della Brigata ebraica. L’Anpi ha commentato la vicenda come una deriva estremistica. La Brigata ha precisato che l’individuo non rientra nelle proprie file. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni nelle settimane successive.

È stato fermato dalla Digos Eithan Bondi, il giovane che il 25 Aprile ha sparato contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, una coppia di attivisti Anpi, a Roma. L'aggressione, con una pistola ad aria compressa, è avvenuta nei pressi di parco Schuster. Il giovane è stato individuato grazie a un fotogramma estrapolato dalle telecamere di sicurezza della zona. Nell'immagine si distinguono chiaramente uno scooter Honda Sh bianco e un casco integrale scuro con segni particolari. Il movente sarebbe quello già ipotizzato, ovvero il fatto che entrambe, al momento dell'aggressione, portassero al collo i fazzoletti dell'Associazione partigiani.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Spari al 25 Aprile, confessa il 21enne fermato | Anpi: deriva estremistica | La Brigata Ebraica: non è uno di noi

25 APRILE, BRIGATA EBRAICA CON COMUNITÀ IRANIANA: A CORTEO BANDIERE PRE REGIME

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