Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco durante le celebrazioni del 25 aprile. Un video mostra il momento in cui l’uomo, identificato come Bondi, spara in strada. È stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di armi. In un’intervista ha dichiarato di appartenere alla Brigata ebraica. La vicenda sta suscitando attenzione per gli aspetti giudiziari e di sicurezza pubblica.

È stato fermato dalla Digos Eithan Bondi, il giovane che il 25 Aprile ha sparato contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, una coppia di attivisti Anpi, a Roma. L'aggressione, con una pistola ad aria compressa, è avvenuta nei pressi di parco Schuster. Il giovane è stato individuato grazie a un fotogramma estrapolato dalle telecamere di sicurezza della zona. Nell'immagine si distinguono chiaramente uno scooter Honda Sh bianco e un casco integrale scuro con segni particolari. Il movente sarebbe quello già ipotizzato, ovvero il fatto che entrambe, al momento dell'aggressione, portassero al collo i fazzoletti dell'Associazione partigiani.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Spari al 25 Aprile, confessa il 21enne Eithan Bondi | Ecco il momento in cui apre il fuoco: il video

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Eithan Bondi, chi è il 21enne fermato per gli spari a parco Schuster il 25 aprileHa 21 anni e si dice appartenente alla Brigata Ebraica Eithan Bondi, il giovane fermato per gli spari del 25 aprile al parco Schuster a Roma, con una pistola ... lapresse.it

Spari a Roma il 25 aprile, fermato Eithan Bondi della Comunità ebraica: è accusato di tentato omicidioFermato Eithan Bondi: il giovane membro della Comunità ebraica è sospettato per gli spari con un'arma ad aria compressa al Parco Schuster di Roma in occasione del corteo del 25 aprile ... virgilio.it

Chi è il 21enne fermato per gli spari all’Anpi il 25 aprile. Si chiama Eithan Bondi. Nella notte è scattata una perquisizione nella sua abitazione a Roma. Avrebbe detto di fare parte della Brigata Ebraica ma non è mai stato iscritto x.com

EITHAN (o Eitan) BONDI, 21 ANNI. Fermato per gli spari durante il corteo del 25 aprile a Roma. Accusa: tentato omicidio. Traduzione per chi vive sui social: fatto grave. Non opinione. Non tifoseria. Fatti. Ma tranquilli, durata news: 1 ora. Poi è partita la solita sp - facebook.com facebook