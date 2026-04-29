Il 25 aprile un giovane di 21 anni si è avvicinato a un gruppo di manifestanti in sella a uno scooter Honda Sh. Dopo aver rallentato, si è guardato intorno e ha indossato un casco integrale con dettagli distintivi. Successivamente, ha frugato nelle tasche, ha impugnato una pistola ad aria compressa con la mano sinistra e ha sparato verso i presenti.

Arriva lento sul suo scooter Honda Sh. Rallenta, si guarda intorno. Indossa un casco integrale con segni particolari Poi fruga nelle tasche, tende la mano sinistra impugnando una pistola ad aria compressa e apre il fuoco. Le persone stanno passeggiando dietro a una fila di macchine parcheggiate, a pochi passi dal 21enne. È questa la scena registrata dalle telecamere di videosorveglianza della zona, nei pressi di parco Schuster a Roma, che ha inchiodato il 21enne Eithan Bondi. Il giovane, fermato dalla Digos, ha confessato di aver aperto il fuoco contro due attivisti Anpi durante le celebrazioni del 25 Aprile e ha detto di essere un membro della Brigata ebraica.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - 25 Aprile, ecco il momento in cui il 21enne Eithan Bondi apre il fuoco sui manifestanti

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