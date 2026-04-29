Durante un evento del 25 aprile a Roma, un uomo a bordo di uno scooter si è fermato improvvisamente, ha osservato l'area e ha estratto una pistola di softair. L’episodio si è verificato in un momento di manifestazioni pubbliche, attirando l’attenzione dei presenti. La scena si è conclusa con l’allontanamento dell’uomo, senza che ci siano stati feriti o ulteriori incidenti. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Lo scooter si ferma. Il conducente indugia un attimo, si guarda intorno, ed estrae una pistola da softair. La punta verso una coppia di 60enni dell'Anpi, di ritorno dalla manifestazione del 25 aprile, e spara. È una telecamera di sorveglianza di via Ostiense a Roma a incastrare Eithan Bondi, 21 anni, ex studente di architettura e rider. A tradirlo proprio la busta di un'azienda di consegne a domicilio. La Digos è riuscita a identificarlo e il giovane è stato fermato per tentato omicidio, porto e detenzione di armi illegali. A casa sua, nel quartiere Marconi, le forze dell'ordine hanno trovato un'altra pistola softair e alcuni coltelli. "Sono della Brigata Ebraica" avrebbe dichiarato il 21enne, ammettendo le sue responsabilità.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Spari al 25 Aprile, a Roma l'Anpi ha organizzato un sit-in di protesta

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Mi hanno mandato questo commento sarcastico sul caso degli spari all'Anpi - facebook.com facebook

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