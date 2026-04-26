Spari a Roma per il 25 Aprile l' Anpi | Come i partigiani non ci lasceremo intimidire

A Roma, durante il corteo per il 25 Aprile, sono stati esplosi tre colpi di pistola ad aria. L'evento si è svolto nella zona del centro storico e ha coinvolto alcuni partecipanti, che hanno segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. L'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha dichiarato di non lasciarsi intimidire e di continuare a ricordare la Liberazione. Le forze di polizia stanno indagando sugli autori dei colpi.

"Come i partigiani che non si lasciarono intimidire da attacchi, retate, rappresaglie, continueremo la nostra lotta per la loro memoria e per preservare il loro lascito: la Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sua Costituzione, contro ogni nazifascismo, autoritarismo, suprematismo, per la Pace, la Libertà e l'Uguaglianza"., Lo afferma il comitato provinciale dell'Anpi di Roma "sul grave atto di violenza", avvenuto ieri mentre era in corso la "partecipatissima" Festa della Liberazione dal nazifascismo, con l'esplosione "di tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone che avevano al collo i fazzoletti dell'Anpi".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: "Come i partigiani non ci lasceremo intimidire" Notizie correlate Spari a Roma, Anpi 'come i partigiani non ci lasceremo intimidire'"Come i partigiani che non si lasciarono intimidire da attacchi, retate, rappresaglie, continueremo la nostra lotta per la loro memoria e per... Roma, spari contro due coniugi iscritti all'Anpi col fazzoletto dei partigianiPaura a Roma, vicino alla basilica di San Paolo, nel giorno della Festa della Liberazione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari sul 25 aprile a Roma, feriti due attivisti dell'Anpi. Meloni: 'Aggressioni da chi dice di difendere la libertà, abbiamo un problema'; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi. Spari a Roma, Anpi 'come i partigiani non ci lasceremo intimidire'Come i partigiani che non si lasciarono intimidire da attacchi, retate, rappresaglie, continueremo la nostra lotta per la loro memoria e per preservare il loro lascito: la Repubblica democratica fond ... ansa.it Spari al corteo per il 25 aprile, Meloni: «E si dicono per la libertà». La condanna di Conte e SchleinResta divisiva la festa che più di ogni altra dovrebbe unire. Il 25 aprile è segnato ancora una volta dalle divisioni di piazza, gli spari a Roma, gli scontri a Milano. E, in ... ilgazzettino.it Un boato, quattro o forse sei spari. Un sabato sera che sarebbe dovuto essere una festa per la libertà di stampa, alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump, e che invece si è trasformato in un incubo, un nuovo attentato al presidente - facebook.com facebook Un boato, quattro o forse sei spari, e poi il panico. Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Gli spari a pochi metri dal presidente americano e da tutti i x.com