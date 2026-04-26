A Milano si è svolto un corteo il 25 aprile, durante il quale si sono verificati scontri tra rappresentanti dell’Anpi e della comunità ebraica. La comunità ebraica ha annunciato che procederà con una denuncia per diffamazione nei confronti di Meghnagi, accusato di aver ripetutamente diffuso affermazioni false sull’Associazione. La disputa ha portato a tensioni tra le parti coinvolte, con dichiarazioni contrastanti sulla vicenda.

Milano, 26 aprile 2026 – “Denunceremo Meghnagi per diffamazione, continua a fare affermazioni false sull'Anpi e non le tolleriamo più. Lo porteremo in tribunale perché dice cose false". L’incidente al corteo del 25 Aprile. Così nall’Ansa il presidente provinciale di Milano dell'Anpi, Primo Minelli, dopo che il presidente della comunità ebraica milanese Walker Meghnagi ha accusato l'Anpi di aver organizzato l'uscita della Brigata Ebraica dal corteo di ieri del 25 Aprile. "La deve smettere di insultare, non ci può dire che siamo antisemiti, a differenza sua noi ricordiamo sempre il 25 aprile ed è disonesto", prosegue Minelli, spiegando poi che "loro dovevano rimanere tra la Camera del Lavoro e le associazioni partigiane, quello era il loro posto, e invece hanno preso la testa del corteo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corteo 25 Aprile, coda al veleno tra Anpi e comunità ebraica: “Denunceremo Meghnagi per diffamazione”

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