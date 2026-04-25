Durante le manifestazioni del 25 aprile sono stati registrati due episodi distinti. A Roma, una coppia coinvolta in una manifestazione dell’Anpi è stata colpita da alcuni spari. Nel frattempo, a Milano, la Brigata Ebraica è stata invitata a lasciare il corteo, evento che non si verificava da circa cinquant’anni. Un rappresentante del Pd e di Sinistra per Israele ha commentato la decisione, definendola una situazione senza precedenti.

Quello del 2026 è uno dei 25 Aprile più carico di tensione degli ultimi anni. A Roma si spara contro una coppia che ha il fazzoletto dell’Anpi. A Milano la Brigata Ebraica è costretta a uscire dal corteo. Ancora a Roma e a Bologna viene picchiato e allontanato chi porta le bandiere ucraine e europee., In particolare, nella Capitale una donna e un uomo iscritti all'Anpi sono rimasti feriti dai colpi di una pistola a pallini, mentre erano nell'area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo. Dal palco dell'iniziativa è stato riferito che a sparare sarebbero stati dei soggetti a bordo di una moto. I due attivisti feriti sono stati subito soccorsi da una ambulanza presente in zona, la donna sarebbe stata raggiunta a una spalla mentre l'uomo al collo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Manifestazioni per il 25 Aprile: spari su una coppia Anpi a Roma, a Milano la Brigata Ebraica deve lasciare il corteo

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