A Roma, nelle ore successive alla manifestazione del 25 aprile, si è registrata un’aggressione con colpi di pistola ad aria compressa rivolta a una coppia di settantenni coinvolti in una manifestazione di sinistra al parco Schuster. Le forze dell’ordine hanno fermato un ventenne, in relazione all’episodio. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Svolta nelle indagini sull’aggressione a colpi di pistola ad aria compressa esplosi contro una coppia di sessantenni militanti di Sinistra Italiana al parco Schuster di Roma alla fine del corteo del 25 aprile. È stato fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica che, stando al Corriere della sera, avrebbe ammesso le proprie responsabilità dicendo di fare parte della Brigata ebraica. Decisivi per la sua identificazione i video delle telecamere della zona. Il ventenne a bordo di uno scooter con casco integrale aveva sparato almeno tre colpi contro i due manifestanti – Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano – con al collo il fazzoletto dell’Anpi, ferendoli in modo lieve.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Spari a Roma per il 25 aprile: fermato un ventenne

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