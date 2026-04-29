Il 25 aprile a Roma si sono verificati degli spari che hanno portato all’arresto di un giovane sospettato. Si tratta di un membro della Comunità ebraica, fermato con l’accusa di tentato omicidio. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato l’individuo nelle ore successive ai fatti, che ancora sono in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente e le eventuali motivazioni sono al centro delle indagini in corso.

Un giovane sui 20 anni della Comunità ebraica è stato fermato dalla Digos a Roma perché sospettato degli spari con una pistola ad aria compressa contro due manifestanti dell’Anpi al termine del corteo del 25 aprile, nei pressi di Parco Schuster. I due, un uomo e una donna di circa 60 anni, sono rimasti feriti lievemente. Il giovane si chiama Etihan Bondi ed è stato individuato grazie a telecamere e testimonianze. Avrebbe agito in scooter sparando almeno tre colpi. È accusato di tentato omicidio. Ha dichiarato di essere della Brigata Ebraica. Spari contro l’Anpi Chi ha sparato contro i manifestanti ha agito a bordo di uno scooter, con giacca mimetica e casco integrale, esplodendo almeno tre colpi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spari a Roma il 25 aprile, fermato Etihan Bondi della "Comunità ebraica": è accusato di tentato omicidio

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