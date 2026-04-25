Durante un corteo del 25 aprile a Roma, sono stati sparati colpi che hanno ferito due persone, un uomo e una donna, entrambi iscritti all’Anpi e riconoscibili dal fazzoletto dei partigiani al collo. I due, che si trovavano tra i partecipanti, sono stati colpiti e soccorsi sul posto. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili dell’attacco.

A quanto si apprende due iscritti all’Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a Roma, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile quando un uomo su uno scooterone chiaro con casco integrale ed un giubbotto di colore militare si è fermato, ha estratto pistola e ha sparato con pistola ad aria compressa. I due, marito e moglie, sono stati colpiti al collo ed alla guancia il primo, alla spalla la seconda. Hanno perso sangue, ma nessuno dei due è grave. Si stanno sottoponendo alle medicazioni e «stanno bene». Ma, aggiungono, «quello che è successo è una cosa gravissima».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corteo del 25 aprile a Roma, spari contro due iscritti Anpi: feriti marito e moglie

Notizie correlate

Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile, feriti marito e moglieDue coniugi sono stati feriti mentre si allontanavano dall'area verde del parco Schuster, a Roma, dove erano in corso gli interventi conclusivi della...

25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Le piazze del 25 aprile; Il 25 aprile a Parma.

Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster«Siamo stati feriti da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino». Così una coppia, durante il corte del 25 aprile, si è presentata alle ... ilmattino.it

Tensione a Milano al corteo del 25 aprile, insulti alla Brigata ebraica: Fuori, assassini. Fiano: Ci hanno detto saponette mancateTensione al corteo del 25 aprile a Milano: esponenti dei Carc e manifestanti pro Pal hanno gridato Fuori fuori ricordando i bombardamenti su Gaza ... dire.it

Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Caos al corteo del 25 aprile a Milano, tra tensioni e insulti choc alla Brigata ebraica. Mentre a prima parte del corteo del 25 Aprile, con la banda d'Affori, i gonfaloni di Comune e Regione e le istituzioni è arrivata già in piazz - facebook.com facebook

A #Milano tensione al corteo del #25aprile, insulti alla Brigata ebraica: "Fuori i sionisti, assassini". E #Fiano denuncia: "Ci hanno detto saponette mancate". x.com