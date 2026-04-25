Due membri dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sono rimasti feriti da colpi di aria compressa durante un corteo nel Parco Schuster a Roma, il 25 aprile. La polizia sta lavorando per identificare due persone in scooter che si sospetta siano coinvolte nell’attacco. La Digos ha avviato le indagini per chiarire i dettagli e individuare i responsabili dell’aggressione.

? Cosa sapere Due esponenti ANPI feriti da colpi ad aria compressa a Roma nel Parco Schuster.. La Digos indaga su due assalitori in scooter per identificare i responsabili dell'aggressione.. Due esponenti dell’Anpi sono stati colpiti da colpi di pistola ad aria compressa alle 17:30 di oggi, sabato 25 aprile 2026, nell’area del Parco Schuster a Roma durante la manifestazione per la ricorrenza della Liberazione. L’aggressione è avvenuta in prossimità della piazza dove si sta svolgendo il corteo, colpendo un uomo e una donna che erano presenti sul luogo. La coppia, legata da un vincolo matrimoniale, indossava i fazzoletti partigiani al collo come segno di appartenenza all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco al corteo del 25 aprile: spari contro due membri ANPI

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