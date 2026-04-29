Spari 25 aprile fermato ventenne Accusa di tentato omicidio

Nella giornata del 25 aprile, durante una manifestazione nei pressi del Parco Schuster, due militanti dell’Anpi sono stati colpiti da un colpo di pistola a piombini. La Digos ha arrestato un ventenne, ritenuto responsabile dell’episodio, e lo ha accusato di tentato omicidio. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo ulteriori dettagli sull’accaduto.

Roma. La Digos ha fermato un giovane, sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini contro due militanti dell’Anpi alla manifestazione del 25 aprile nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo. Servizio di Raffella Frullone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Spari 25 aprile, fermato ventenne. Accusa di tentato omicidio Spari 25 aprile, fermato ventenne. Accusa di tentato omicidio Notizie correlate Leggi anche: Spari dopo corteo 25 aprile a Roma, fermato 21enne: è accusato di tentato omicidio Spari a Roma il 25 aprile, fermato Etihan Bondi della "Comunità ebraica": è accusato di tentato omicidioUn giovane sui 20 anni della Comunità ebraica è stato fermato dalla Digos a Roma perché sospettato degli spari con una pistola ad aria compressa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spari del 25 aprile, fermato un 21enne: Sono della Brigata ebraica. Ma la comunità lo smentisce; Lo sparatore del 25 aprile a Roma è un 21enne della comunità ebraica. Fermato per tentato omicidio; Roma, spari al corteo per il 25 aprile: fermato un 21enne. Accusato di tentato omicidio; Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enne. Eithan Bondi, chi è il 21enne fermato per gli spari a parco Schuster il 25 aprileHa 21 anni e si dice appartenente alla Brigata Ebraica Eithan Bondi, il giovane fermato per gli spari del 25 aprile al parco Schuster a Roma, con una pistola ... lapresse.it Roma, spari al corteo per il 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraicaL'accusa è quella di aver sparato con una pistola ad aria compressa e aver colpito due persone che sabato scorso a Roma partecipavano al corteo per il 25 aprile nei pressi del parco Schuster. La poliz ... rainews.it Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking verso la sua ex compagna x.com JIHAD, MARTIRIO E ORDIGNI: LA RADICALIZZAZIONE DEI GIOVANI STRANIERI IN ITALIA | di Francesca Totolo Secondo i dati di Europol, dal 2020 al 2024, in Italia, 73 soggetti sono stati arrestati perché accusati di terrorismo di matrice jihadista. Tra questi, - facebook.com facebook