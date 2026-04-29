Sparatoria in strada terrore in Italia | Un morto e feriti

Una mattina tranquilla si trasforma improvvisamente in scena di panico a causa di una sparatoria avvenuta in una strada cittadina. Dopo alcuni colpi di arma da fuoco, si susseguono urla e fuggi fuggi tra i passanti, mentre alcune persone vengono assistite dai soccorritori. Un uomo è stato dichiarato morto sul posto, mentre altri sono stati feriti e trasportati in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Prima il silenzio di una mattina come tante, poi quei colpi secchi che non lasciano dubbi. In pochi istanti la strada si riempie di urla, passi di corsa, portiere sbattute. E quell’aria pesante che arriva sempre dopo: paura, confusione, sangue sull’asfalto. È successo nella periferia di Foggia, in via Cerignola, dove una sparatoria ha trasformato la zona in un teatro di terrore. I soccorsi sono arrivati rapidamente, mentre attorno si faceva spazio tra chi cercava di capire e chi, semplicemente, voleva scappare lontano. Quando le sirene si sono avvicinate, la scena era già drammatica. Secondo le prime informazioni, il bilancio è pesantissimo: una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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