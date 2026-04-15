In Turchia, una scuola media nel sud-est del paese è stata teatro di una sparatoria che ha causato la morte di nove persone, tra studenti e insegnanti. Le autorità hanno confermato il numero delle vittime e stanno indagando sull’accaduto. La polizia ha immediatamente intervenuto sul luogo, e sono in corso le verifiche per chiarire le circostanze dell’attacco.

Un violento attacco armato ha colpito una scuola media nel sud-est della Turchia, lasciando un bilancio di 9 vittime tra studenti e personale docente. Il tragico evento, che ha coinvolto uno studente dell’istituto, si è concluso con il suicidio dell’aggressore dopo aver aperto il fuoco contro i presenti, ferendo altre 13 persone. Dinamiche dell’accaduto e gestione delle emergenze. Il bilancio fornito dal ministro dell’Interno, Mustafa Ciftci, conferma la perdita di 8 ragazzi e di un insegnante. Oltre alla fatalità dei decessi, le autorità sanitarie hanno segnalato che 6 tra i feriti versano in condizioni critiche. Le indagini preliminari hanno evidenziato come l’arma utilizzata per la strage appartenga al padre del giovane responsabile, un agente di polizia che è stato già sottoposto ad arresto dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage in una scuola turca: 9 morti dopo la sparatoria di un giovane

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