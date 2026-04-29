Sparatoria in periferia a Foggia morto uno dei quattro feriti

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una strada di periferia di Foggia, lungo via Cerignola. Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali è deceduta successivamente. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – È morta una delle quattro persone ferite nella sparatoria avvenuta su una strada di periferia intorno a mezzogiorno, in via Cerignola a Foggia. Le condizioni degli altri feriti non sono al momento note. Sul posto sono accorse diverse ambulanze e auto della Polizia di Stato. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

OMICIDIO DINO CARTA A FOGGIA, SPUNTA UN VIDEO CON AUDIO SHOCK

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