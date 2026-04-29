Sparatoria contro un'auto in corsa alla periferia di Foggia | un morto e tre feriti

Una sparatoria ha coinvolto un'auto in movimento nella periferia di Foggia, provocando un morto e tre feriti. La polizia sta indagando sulla scena dell'evento e sta seguendo la pista di un possibile regolamento di conti. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle cause dell'incidente o sull'identità delle persone coinvolte. La zona è stata recintata per gli accertamenti di rito.

Per l'agguato nel quale è morta una persona, e ne sono state ferite altre tre, la polizia segue la pista del possibile regolamento di conti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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