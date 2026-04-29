Questa mattina, nella periferia di Foggia, in via Cerignola, si è verificata una sparatoria che ha causato un morto e tre feriti. La polizia si è recata immediatamente sul posto per avviare le indagini. La scena è stata transennata, e le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio è stato ancora diffuso sulle eventuali motivazioni o sull’identità delle persone coinvolte.

AGI - Una violenta sparatoria ha scosso questa mattina la periferia di Foggia, in via Cerignola, lasciando sul terreno una vittima e tre persone ferite. Il bilancio dell' episodio è grave e ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni dei feriti si erano inizialmente dati alla fuga subito dopo il conflitto a fuoco, ma sono stati rintracciati poco dopo e trasferiti negli ospedali di Foggia e di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie. Un morto e tre feriti a Foggia . Destano particolare preoccupazione le condizioni di uno dei feriti, giudicate critiche. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, che hanno avviato le indagini per chiarire l' esatta dinamica dei fatti e individuare le responsabilità.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sparatoria a Foggia, un morto e tre feriti

TERRIBILE SPARATORIA FUORI DA UN BAR: TRE MORTI E 20 FERITI. POLIZIA SUL POSTO

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