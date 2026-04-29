Nel pomeriggio di oggi a Foggia si è verificata una sparatoria che ha provocato una vittima e tre feriti. La polizia è intervenuta sul posto e ha disarmato un uomo in fuga, coinvolto nell'incidente. Tra i coinvolti si trova un uomo di nome Saverio Bruno. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'evento e stanno coordinando le operazioni di soccorso.

Un morto e tre feriti in una sparatoria in pieno giorno a Foggia. Secondo le prime informazioni, la vittima dello scontro a fuoco avvenuto per le strade della periferia del comune pugliese si chiamava Saverio Bruno. Le forze dell’ordine intervenute sul posto sarebbero riuscite a disarmare un uomo in fuga. Il bilancio della sparatoria a Foggia Secondo quanto riportato da Agi, la vittima sarebbe deceduta dopo poco l’arrivo in ospedale. Ricoverati anche i tre feriti che, stando a quanto ricostruito finora, subito dopo la sparatoria si sarebbero dati alla fuga, ma sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine. Uno dei pazienti sarebbe in condizioni critiche.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sparatoria a Foggia, un morto e 3 feriti: polizia disarma un uomo in fuga, tra i coinvolti Saverio Bruno

GIALLO A FOGGIA, UCCISO PERSONAL TRAINER A COLPI DI ARMA DA FUOCO

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