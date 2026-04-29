Nel pomeriggio di oggi, in via Cerignola, nella periferia di Foggia, si è verificato un episodio di sparatoria che ha causato una vittima e tre feriti. La polizia sta raccogliendo testimonianze e elementi per chiarire l’accaduto. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell’intervento e sull’identità delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per comprendere le ragioni dell’accaduto.

Violenza improvvisa nella periferia di Foggia. Si indaga per capire cosa c'è dietro la sparatoria che oggi in via Cerignola ha lasciato una vittima e tre feriti. L'ipotesi è quella di un regolamento dei conti ma le indagini continuano Una violenta sparatoria ha scosso questa mattina laperiferia di Foggia,in via Cerignola, trasformando una zona urbana in uno scenario di paura e tensione. Il bilancio è pesante:una vittima e tre persone ferite, alcune delle quali in condizioni che hanno richiesto unintervento sanitario immediato. L’episodio ha innescato una risposta rapida da parte delle forze dell’ordine e dei soccorsi, intervenuti sul posto con ambulanze e pattuglie della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sparatoria a Foggia, un morto e 3 feriti: possibile regolamento dei conti

FOGGIA, OMICIDIO CARTA: POSSIBILI COLLEGAMENTI CON UNA MORTE SOSPETTA DEL 2023 IN VIA CARACCIOLO

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