Canada sparatoria in un liceo | 10 vittime e 27 feriti Il killer trovato morto dalla polizia

Una sparatoria in un liceo canadese ha provocato dieci vittime e 27 feriti. La polizia ha trovato il killer morto sul posto, ma non ha ancora chiarito il motivo dell’attacco né ha reso nota l’identità dell’autore. Inizialmente si parlava di una donna con i capelli castani e vestita, ma niente di più preciso. La comunità è sotto shock, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per capire cosa sia successo.

È di 10 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. L'attentatore si è tolto la vita prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La Royal Canadian Mounted Police non ha ancora chiarito il movente né reso noti età e generalità del killer, che secondo i media locali sarebbe una donna: in un primo avviso della polizia alla popolazione, infatti, era stata indicata come sospettata «una donna con capelli castani che indossava un vestito». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Canada, sparatoria in un liceo: 10 vittime e 27 feriti. Il killer trovato morto dalla polizia Approfondimenti su Canada Liceo Canada, sparatoria in una scuola: 10 vittime e 27 feriti. Il killer trovato morto dalla polizia Una sparatoria in una scuola in Canada ha lasciato 10 vittime e 27 feriti. Canada, sparatoria a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Canada Liceo Argomenti discussi: Canada, sparatoria in una scuola: 10 morti e 25 feriti; Canada: sparatoria in una scuola, 9 morti e 27 feriti; Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Canada, sparatoria a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti. Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 9 morti e 27 feritiE' di nove morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. rainews.it TASS (TELEGRAM) * CBC – CANADA: «DIECI PERSONE COMPRESO L’AUTORE DELLA SPARATORIA, SONO MORTE IN UNA SPARATORIA IN UNA SCUOLA DI TUMBLER RIDGE»Dieci persone, compreso l’autore della sparatoria, sono state uccise in una sparatoria scolastica a Tumbler Ridge, in Canada, secondo quanto riportato dalla CBC. Sei vittime sono state trovate ... agenziagiornalisticaopinione.it Milano-Cortina, 4 atlete colpite dal virus prima della gara di esordio tra Finlandia e Canada - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.