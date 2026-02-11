Canada sparatoria in un liceo | 10 vittime e 27 feriti Il killer trovato morto dalla polizia

Una sparatoria in un liceo canadese ha provocato dieci vittime e 27 feriti. La polizia ha trovato il killer morto sul posto, ma non ha ancora chiarito il motivo dell’attacco né ha reso nota l’identità dell’autore. Inizialmente si parlava di una donna con i capelli castani e vestita, ma niente di più preciso. La comunità è sotto shock, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per capire cosa sia successo.

È di 10 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. L'attentatore si è tolto la vita prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La Royal Canadian Mounted Police non ha ancora chiarito il movente né reso noti età e generalità del killer, che secondo i media locali sarebbe una donna: in un primo avviso della polizia alla popolazione, infatti, era stata indicata come sospettata «una donna con capelli castani che indossava un vestito». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

