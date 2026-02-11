Canada sparatoria in una scuola | 10 vittime e 27 feriti Il killer trovato morto dalla polizia

Una sparatoria in una scuola in Canada ha lasciato 10 vittime e 27 feriti. La polizia ha trovato il killer morto sul posto, ma non ha ancora chiarito il movente né rivelato chi fosse. Inizialmente, avevano descritto l’autore degli spari come una donna con capelli castani e vestito. La polizia sta ancora facendo verifiche per capire cosa sia successo e perché.

È di 10 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. L'attentatore si è tolto la vita prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La Royal Canadian Mounted Police non ha ancora chiarito il movente né reso noti età e generalità del killer, che secondo i media locali sarebbe una donna: in un primo avviso della polizia alla popolazione, infatti, era stata indicata come sospettata «una donna con capelli castani che indossava un vestito». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica.

