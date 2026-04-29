Nella giornata di oggi a Foggia si è verificata una sparatoria in pieno giorno. Un uomo è stato colpito e ha perso la vita, mentre il padre e il fratello sono rimasti feriti. La polizia ha intercettato e disarmato un uomo che tentava di scappare dalla scena. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Un morto e tre feriti in una sparatoria in pieno giorno a Foggia. Secondo le prime informazioni, la vittima dello scontro a fuoco avvenuto per le strade della periferia del comune pugliese si chiamava Giuseppe Stefano Bruno. Le forze dell’ordine intervenute sul posto sarebbero riuscite a disarmare un uomo in fuga. Il bilancio della sparatoria a Foggia Secondo quanto riportato da Agi, la vittima sarebbe deceduta dopo poco l’arrivo in ospedale. Ricoverati anche i tre feriti, uno dei quali sarebbe in condizioni critiche. Stando a quanto ricostruito finora, subito dopo la sparatoria avrebbero cercato di scappare, prima di essere rintracciati dalle forze dell’ordine e trasferiti negli ospedali di Foggia e di San Giovanni Rotondo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sparatoria a Foggia, morto Giuseppe Stefano Bruno: feriti padre e fratello, polizia disarma un uomo in fuga

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