Progetto autismo una sezione dedicata nella biblioteca Zavatti

La biblioteca comunale Zavatti ha annunciato l'apertura di una sezione dedicata al tema dell'autismo, che comprende il primo nucleo di libri e pubblicazioni specifiche. Questa nuova sezione sarà accessibile al pubblico e intende offrire risorse informative e di approfondimento su questo argomento. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio volto a promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione.

La biblioteca comunale Zavatti metterà a disposizione il primo nucleo di testi e pubblicazioni sul tema dell'autismo, grazie ad una donazione resa possibile dal Progetto autismo curato nell'arco del biennio 2024-2025 dall'assessorato al welfare del Comune di Civitanova, con il coordinamento scientifico del dottor Agostino Basile e l'organizzazione di Cavalli delle Fonti. L'obiettivo è arricchire il patrimonio librario pubblico e favorire la diffusione di informazioni corrette e aggiornate sul disturbo dello spettro autistico. Si tratta di libri sia scientifici sia divulgativi. La nuova sezione potrà essere arricchita con ulteriori donazioni.