Salis chiede vigilanza rafforzata al prefetto Siap | Primo passo ma serve il tavolo sulla sicurezza urbana

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha chiesto al prefetto Cinzia Torraco di intensificare i controlli nelle zone più a rischio della città, dopo aver rilevato un aumento di episodi di vandalismo e microcriminalità. La richiesta nasce dalla necessità di intervenire subito per garantire maggiore sicurezza ai residenti e ai commercianti, che si sono rivolti alle autorità raccontando di sentirsi insicuri nelle strade di quartiere.

Nelle ultime ore la sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato di aver chiesto al prefetto Cinzia Torraco di creare zone a vigilanza rafforzata per affrontare le criticità e gestire l’emergenza sicurezza nelle aree più a rischio sotto il profilo della sicurezza e della vivibilità. Salis ha parlato di una scelta che segue l'esempio di altre città italiane e che "si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale già avviato tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine e che ha portato all'annuncio del ministero dell'Interno di un prossimo aumento della dotazione organica di polizia in servizio in città".🔗 Leggi su Genovatoday.it Criminalità e sicurezza, la sindaca Salis ha chiesto al Prefetto di creare zone a vigilanza rafforzata La sindaca di Genova, Salis, ha chiesto al Prefetto di istituire zone a vigilanza rafforzata, preoccupata dall’aumento dei fenomeni criminosi nelle zone più degradate. Giugliano, Iovinella (FdI) scrive al Prefetto dopo il furto all’enoteca: “Serve un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza” Francesco Iovinella, coordinatore di Fratelli d’Italia a Giugliano, ha scritto al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, chiedendo l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sicurezza, la sindaca Salis chiede alla prefetta Torraco di valutare zone a vigilanza rafforzata; Sindaca Salis chiede al prefetto valutare zone 'a vigilanza rafforzata'; Sicurezza urbana, Comune chiede alla Prefettura la valutazione di alcune zone a vigilanza rafforzata in città; Sindaca Salis chiede zone a vigilanza rafforzata. Salis chiede vigilanza rafforzata al prefetto. Siap: Primo passo, ma serve il tavolo sulla sicurezza urbanaNelle ultime ore la sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato di aver chiesto al prefetto Cinzia Torraco di creare zone a vigilanza rafforzata per affrontare le criticità e gestire l’emergenza sicu ... genovatoday.it Sindaca Salis chiede al prefetto valutare zone 'a vigilanza rafforzata'La sindaca Silvia Salis ha richiesto al prefetto Cinzia Torraco di valutare nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica l'adozione di un'ordinanza istitutiva di zone a v ... ansa.it Sindaca Salis chiede al prefetto valutare zone 'a vigilanza rafforzata' x.com Lotta alle occupazioni abusive CE LO CHIEDE L’EUROPA! Con buona pace dell’amica Ilaria Salis Immagine generata con AI facebook