Sparatoria a Barivecchia ferita una donna di 85 anni

Nella serata di ieri, nel quartiere storico di Bari, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due uomini armati con pistole. Sono stati esplosi almeno sei colpi provenienti da armi diverse, e i due soggetti sono stati visti indossare caschi integrali durante l’azione. Una donna di 85 anni è rimasta ferita di striscio alla fronte ed è stata soccorsa sul luogo dell’accaduto. La polizia sta indagando sull’accaduto.

AGI - Spari nel borgo antico di Bari. Caschi integrali, pistole in pugno e almeno sei colpi esplosi da due armi diverse: è il bilancio dell’ agguato avvenuto ieri sera a Barivecchia, in via Pier l’Eremita, dove una donna di 85 anni è rimasta ferita di striscio alla fronte. La sparatoria nel borgo antico di Bari . Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, intorno alle 22 alcuni uomini travisati, in sella a scooter, hanno aperto il fuoco contro l’ abitazione di una persona nota alle forze dell’ordine. I proiettili, almeno sei, hanno colpito l’ immobile mentre all’interno si trovavano più persone. Uno di questi ha ferito di striscio alla fronte l’ anziana, rimasta coinvolta nell’azione.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sparatoria a Barivecchia, ferita una donna di 85 anni Notizie correlate Bari, città vecchia: ancora spari, ferita per errore una donna di 85 anni Obiettivo verosimile del conflitto in strada un giovane, la guerra di mala sullo sfondoAncora spari nella città vecchia di Bari nell’ambito di quella che è quasi certamente la guerra di mala riesplosa. Leggi anche: Sparatoria ai fuochi di San Nicola: una donna ferita a Bari vecchia. Quarto episodio in poche settimane Altri aggiornamenti Temi più discussi: Colpi di pistola esplosi a Bari Vecchia: ferita una donna; Si torna a sparare a Bari vecchia, donna ferita di striscio alla fronte sull’uscio di casa; Si torna a sparare a Bari vecchia: ferita una donna ma l'obiettivo era un presunto affiliato ai clan; Sparatoria a Bari vecchia, la donna ferita ha 85 anni: non si esclude collegamento con i recenti agguati. Bari, nuova sparatoria a Barivecchia: ferita una donna di 85 anni. Indagini su possibile faida tra clanBARI – Nuovo episodio di violenza nella notte a Barivecchia, dove sono stati esplosi colpi di pistola in via Pier l’Eremita. Una donna di 85 anni è rimasta ferita alla fronte da un proiettile di stris ... giornaledipuglia.com Spari durante i fuochi di San Nicola, ferita un’anziana a Bari vecchiaSparatoria a Bari vecchia durante i fuochi di San Nicola: ferita di striscio una donna di 85 anni. È il quarto caso in pochi giorni. pugliapress.org L'estate del Far west di Cirò Marina. Condanne definitive per la "sparatoria di Ferragosto" del 2022 In carcere tre uomini di 49, 24 e 54 anni. Porto abusivo di armi in concorso con l’aggravante del metodo mafioso, le accuse. Le indagini dei Carabinieri di Croto - facebook.com facebook Nel manifesto scritto dall’autore della sparatoria, e’ scritta questa frase su Trump: «Non sono più disposto a permettere che un pedofilo, uno stupratore e un traditore mi macchi le mani con i suoi crimini». La risposta di TRUMP: “Non sono uno stupratore, non h x.com