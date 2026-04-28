Nella sera di oggi, nella zona di Bari vecchia, una donna è stata ferita a seguito di una sparatoria avvenuta in via Pier l’Eremita, vicino a piazza San Pietro. Si tratta del quarto episodio di questo tipo registrato in poche settimane nella stessa area. La vittima ha riportato ferite di striscio e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gli accertamenti.

Ancora spari a Bari. Ancora una volta nella città vecchia, dove in via Pier l’Eremita, non lontano da piazza San Pietro, in serata è stata ferita una donna di striscio. Il tutto mentre si udivano i fuochi per San Nicola. Quattro almeno i colpi d’arma da fuoco che sarebbero stati fatti partire. Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia che provano a ricostruire la dinamica della quarta sparatoria in città in meno di 20 giorni. È da comprendere se la donna fosse solo una passante. Gli ultimi episodi: la sequenza L'ultima sparatoria era avvenuta proprio nel centro storico, non lontano dal luogo del ferimento di ieri. Due domeniche fa a essere colpito alle gambe è stato Kevin Ciocca, giovane considerato vicino alla cosca dei Capriati.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sparatoria ai fuochi di San Nicola: una donna ferita a Bari vecchia. Quarto episodio in poche settimane

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