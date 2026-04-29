Un episodio avvenuto il 25 aprile ha portato all’arresto di un uomo sospettato di aver sparato a militanti dell’Anpi. Dopo il fermo, l’indagato ha fornito una confessione. Le accuse formulate nei suoi confronti riguardano tentato omicidio e il possesso illecito di armi. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni dietro il gesto.

Tentato omicidio e porto e detenzione illegale di armi: sono queste le ipotesi di reato contestate a Eitan Bondì, 21 anni, studente d'architettura e rider fermato nella notte dalla Digos della Questura di Roma e ritenuto il presunto autore degli spari avvenuti il 25 aprile al Parco Schuster, durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Bondì avrebbe esploso alcuni colpi con una pistola ad aria compressa contro due militanti dell'Anpi, entrambi sessantenni, un uomo e una donna, feriti in modo non grave mentre rientravano dal corteo. Il provvedimento di fermo è stato disposto direttamente dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spara ai militanti Anpi il 25 aprile, doppio colpo di scena: prima il fermo, poi la confessione

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