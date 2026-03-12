Sparatoria in una sinagoga nel Michigan ucciso l’aggressore dopo la fuga L’attacco con un’auto e poi gli spari – Il video

Un uomo ha aperto il fuoco in una sinagoga a West Bloomfield, nel Michigan, e ha poi tentato di fuggire. Gli agenti di sicurezza presenti sul posto hanno risposto con l’uso delle armi, uccidendo l’aggressore. La scena è stata ripresa in un video che mostra i momenti dell’attacco e della successiva sparatoria. La sinagoga si trova a pochi chilometri da Detroit.

È stato ucciso dagli agenti della sicurezza l’assalitore che ha aperto il fuoco contro una sinagoga in Michigan a West Bloomfield, in Michigan a qualche decina di chilometri da Detroit. La polizia, nel frattempo, sta indagando per capire se l’uomo abbia agito da solo. È quanto riferisce la Cnn. Secondo le prime ricostruzioni, oltre ad una sparatoria, contro la sinagoga di Temple og Israel in Michigan si sarebbe schiantata un’auto. Nel complesso del Temple of Israel c’è anche una scuola. L’incidente ha spinto le scuole di Bloomfield Hills a entrare in «modalità sicurezza», ha dichiarato il dipartimento di polizia di Bloomfield Township in un post sui social media. 🔗 Leggi su Open.online

