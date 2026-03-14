Alberto Zangrillo | Infarto sull' autobus così una donna è stata salvata e ora è viva

Un episodio di emergenza si è verificato a Sesto San Giovanni, dove una donna è stata colta da un arresto cardiaco su un pullman. Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, ha condiviso sui social il racconto di come, nonostante l’arresto cardiaco, le persone presenti abbiano cercato di intervenire prontamente. La donna ora si trova viva e in condizioni stabili.

“Valeria è andata in arresto cardiaco su un pullman, a Sesto San Giovanni. Il suo cuore si è fermato, ma non si è fermata l’opera di chi era con lei”, inizia così il racconto di Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, che sui social racconta quanto accaduto a una paziente nei giorni scorsi. “I presenti l’hanno massaggiata fino a quando non è arrivato un mezzo di soccorso avanzato. Sono passati 15 lunghi minuti, ma in questi 15 lunghi minuti è stato praticato - da parte di persone qualsiasi - un massaggio cardiaco esterno, con un cuore fermo. In seguito anche la defibrillazione, quando il cuore si è reso defibrillabile, attraverso l’uso di un defibrillatore automatico”, prosegue il medico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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