Una donna con tre malattie autoimmuni è stata curata con le cellule CAR-T | Non ha più bisogno di trasfusioni

Una donna affetta da tre malattie autoimmuni gravi è stata sottoposta a un trattamento con cellule T-CAR, una terapia innovativa. Questa è la prima volta che questa tecnologia viene usata in un caso di questo tipo. Dopo il trattamento, la paziente non ha più bisogno di trasfusioni di sangue. La terapia con cellule CAR-T rappresenta una novità nel campo delle cure per le malattie autoimmuni.

Le innovative terapie con cellule T-CAR sono state utilizzate per la prima volta per curare una paziente affetta da tre malattie autoimmuni gravi. Il trattamento ha prodotto "risultati sorprendenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it Così le cellule CAR-T bloccano l’autoaggressione del sistema immunitario nei bambini con malattie autoimmuniLa remissione clinica completa in sette pazienti pediatrici su otto affetti da gravi malattie autoimmuni refrattarie ai trattamenti convenzionali. Roma, guariti sette bimbi con gravi malattie autoimmuni grazie alle cellule Car-TOtto bambini con gravi malattie autoimmuni che non rispondevano alle terapie convenzionali hanno potuto interrompere totalmente le cure... Temi più discussi: Terapia Car-T guarisce una paziente con 3 gravi malattie autoimmuni; Con terapia CAR-T in remissione tre malattie autoimmuni; Dopo 9 terapie fallite, CAR-T guarisce una donna da tre malattie autoimmuni; Menopausa tra consapevolezza e prevenzione Irene Cetin ospite a Elisir, Rai 3 | News | Mangiagalli Center. Terapia Car-T guarisce una paziente con 3 gravi malattie autoimmuniUsando una terapia cellulare Car-T è stata curata una paziente con tre diverse malattie autoimmuni potenzialmente letali, resistente a trattamenti convenzionali. (ANSA) ... ansa.it Tumore ovarico. Una donna su tre lo confonde con quello dell’utero. E solo il 13% va dal medicoIl 33% delle donne italiane crede che il carcinoma ovarico e quello dell’utero siano modi diversi per indicare un’unica malattia. Si ignorano totalmente le novità terapeutiche oggi accesibili e in ... quotidianosanita.it L’errore più grande che una donna potrebbe fare Tutte le stagioni di #BeverlyHills90210 sono disponibili on demand. - facebook.com facebook La scomparsa di Clara Rossignoli: la figlia della donna, Marta Nardo, chiede verità e risposte. Indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere il nipote e la compagna, ma ancora nessuna certezza. x.com