Spaccio rapina e violenze | arrestato dopo il carcere sarà espluso per 10 anni

Nella serata del 28 aprile, i Carabinieri della Stazione di Prata di Pordenone hanno arrestato un uomo di 42 anni di origini marocchine, dopo aver eseguito un ordine di carcerazione. L’uomo era stato coinvolto in episodi di spaccio, rapina e violenze. Dopo il suo fermo, sarà espulso e dovrà scontare una condanna di dieci anni di reclusione.

Nella serata del 28 aprile i Carabinieri della Stazione di Prata di Pordenone hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino di origini marocchine di 42 anni, identificato con le iniziali R.Y., già sottoposto alla detenzione domiciliare.Il provvedimento è stato disposto a.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Deve scontare 6 anni e 4 mesi di carcere per rapina: arrestatoNella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della... Deve scontare oltre due anni di carcere per un tentata rapina: rintracciato in un'abitazione e arrestatoDeve scontare due anni e due mesi di reclusione, oltre ad una sanzione di 700 euro, per una tentata rapina aggravata commessa il 16 aprile del 2019 a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Paga tu per loro i 50mila euro. Aggredito e minacciato per un debito dei suoi affittuari; Uno lo blocca, l'altro gli svuota le tasche: i passanti sventano la rapina; Minacciato per le sigarette: studente avvicinato e rapinato in pieno centro a Bari; Roma, pretendevano 50mila euro con la violenza da chi li aveva denunciati: arrestati. San Vito dei Normanni, maxi operazione dei Carabinieri: 14 arresti per droga, furti e violenzeServizio straordinario di controllo del territorio. Spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, furti, rapine, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione della misura di prevenzione de ... brindisilibera.it Nuova operazione antidroga a Genova: arrestato un algerino per rapina e spaccio, sequestrati cocaina e hashishA Genova, la Polizia arresta un 23enne algerino per rapina e spaccio di cocaina. Sequestrati 7 dosi di cocaina e 60 euro. Altri consumatori segnalati. lamilano.it Maxi blitz della Polizia di Stato nelle piazze di spaccio del Quarticciolo, nella periferia est della Capitale: guidati dal fiuto delle unità cinofile e con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, gli agenti hanno setacciato muretti perimetrali, aree ve x.com Condannati a 80 anni di carcere i capi dello spaccio al Quarticciolo Ecco di chi si tratta - facebook.com facebook