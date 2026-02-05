Deve scontare 6 anni e 4 mesi di carcere per rapina | arrestato

Questa mattina i Carabinieri di Sant’Arpino hanno arrestato un uomo condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere per rapina. L’uomo, che era stato cercato per mesi, è stato preso in un’abitazione del centro e trasferito in carcere.

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Sant'Arpino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. L'attività è stata svolta presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove i militari dell'Arma hanno completato gli adempimenti previsti dal provvedimento giudiziario, emesso nella giornata di ieri, 4 febbraio 2026. Il destinatario dell'atto è un uomo di 39 anni, già detenuto per altra causa, nei cui confronti è divenuta definitiva una condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione. La sentenza riguarda plurimi episodi di rapina in concorso e il reato di calunnia, commessi in periodi distinti tra il 2019 e il 2024 nei comuni di Sant'Arpino e San Marcellino.

