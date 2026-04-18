Spaccio di droga doppio intervento della polizia | arresti e denunce

Nell'ultima settimana, a Caserta, la Polizia di Stato ha effettuato due arresti di cittadini italiani con precedenti legati alla droga, ritenuti coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stata denunciata una terza persona che si trovava in stato di libertà. Gli interventi sono parte di un’operazione volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

La Polizia di Stato di Caserta, nel corso dell’ultima settimana, ha tratto in arresto due cittadini italiani, entrambi con precedenti specifici in materia di stupefacenti, ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, e ha denunciato in stato di libertà una terza persona.🔗 Leggi su Casertanews.it

Droga tra capoluogo e Pachino: doppio intervento della Polizia, un arresto e una denuncia

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