traffico di droga e spaccio 6 arresti della polizia a napoli

La Polizia di Stato ha arrestato sei persone a Napoli con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione finalizzata al traffico di droga. Le operazioni sono state condotte al termine di indagini guidate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. I dettagli delle attività investigative e i successivi provvedimenti giudiziari sono stati comunicati ufficialmente.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti le sei persone arrestate dalla Polizia di Stato al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di sei persone di età compresa tra i 35 e 50 anni: per due il gip ha disposto il carcere mentre alle restanti quattro sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli sono scattate nell’estate del 2023 dopo l’arresto in flagranza di una persona per reati in materia di armi e per traffico di sostanze stupefacenti. La polizia ha così scoperto un’organizzazione strutturata, dedita al narcotraffico sia di cocaina che di “droga leggera”, che poteva contare su una consolidata ripartizione dei ruoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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