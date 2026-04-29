Spaccio 34enne consegnato alle autorità tedesche sulla base di un mandato di arresto europeo

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Savignano sul Rubicone hanno accompagnato un uomo albanese di 34 anni, arrestato e consegnato alle autorità tedesche tramite un mandato di arresto europeo. La sua permanenza in Italia si era conclusa con l’estradizione attraverso l’aeroporto di Malpensa. L’accusa rivolta all’uomo riguarda il traffico di stupefacenti tra la primavera e l’estate del 2023, con mete tra Solingen e altre località in Germania.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone hanno proceduto, attraverso la frontiera aerea di Malpensa, all’estradizione di un 34enne albanese accusato di traffico di sostanze stupefacenti tra la primavera e l’estate del 2023, a Solingen e altre località della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Mandato d’Arresto Europeo: cos’è e come funziona Notizie correlate Bassano del Grappa, 34enne arrestato su mandato europeo: risultava in regola con il permesso di soggiornoÈ stato arrestato un cittadino iraqeno di 34 anni a Bassano del Grappa in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Germania per furto... Napoli, mandato di arresto europeo: 36enne arrestatoLa Polizia di Stato arresta a Napoli un cittadino rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo per reati informatici Arresto internazionale a...