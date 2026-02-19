A Bassano del Grappa, un uomo di 34 anni proveniente dall’Iraq è stato arrestato su ordine europeo. La polizia lo ha fermato durante un controllo di routine, scoprendo che era ricercato per furto aggravato e reati legati alla droga. Nonostante risultasse in regola con il permesso di soggiorno, le autorità hanno eseguito l’arresto perché il mandato europeo ne indicava la cattura. L’uomo ora si trova in custodia, in attesa di essere trasferito in un’altra nazione. La vicenda ha attirato l’attenzione nel centro storico.

È stato arrestato un cittadino iraqeno di 34 anni a Bassano del Grappa in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Germania per furto aggravato e altri reati sugli stupefacenti. L’uomo, domiciliato nella città veneta, è stato fermato durante un controllo di polizia e successivamente identificato grazie a verifiche incrociate nelle banche dati internazionali. Il controllo e l’identificazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella tarda mattinata di ieri il personale del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, appartenente al Settore U.C.T. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bassano del Grappa, 34enne arrestato su mandato europeo: risultava in regola con il permesso di soggiorno

