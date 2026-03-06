la spaccatura opposizioni a tre voci il pd sta con m5s e avs

In aula, sia alla Camera che al Senato, le opposizioni chiedono dove si trovi la premier, accusandola di assenza nel giorno delle comunicazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa. I rappresentanti di partiti come Pd, M5s e Avs si sono uniti nel contestare il governo, mentre i ministri hanno illustrato la situazione in Medioriente e la crisi iraniana.

Dov’è Giorgia Meloni? È la domanda (e l’accusa) che le opposizioni lanciano in aula, sia alla Camera che al Senato, nel giorno delle comunicazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, sulla situazione in Medioriente e sulla crisi iraniana. Opposizioni che si presentano al voto dell’aula spaccate: a Montecitorio ci sono tre risoluzioni diverse, a Palazzo Madama due (Pd-Avs-M5s e Italia viva). Da una parte il campo progressista di Pd, Avs e M5s che chiede una parola di chiarezza sulla non partecipazione del governo alla guerra scatenata dall’attacco Usa-Israele all’Iran "che viola il diritto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

