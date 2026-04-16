Evento GD ad Arezzo Giulio Fiorelli | Con Ceccarelli c’è voglia di costruire

Sabato 11 si è svolto ad Arezzo l’evento “Restiamo, Cambiamo, Contiamo!” organizzato dai Giovani Democratici della provincia. Durante l’iniziativa, il referente locale ha dichiarato che con un altro partecipante si avverte la volontà di lavorare insieme per costruire progetti comuni. L’evento ha visto la partecipazione di giovani provenienti da diverse zone della provincia.

Sabato 11 si è tenuto ad Arezzo l’evento “Restiamo, Cambiamo, Contiamo!” organizzato dai Giovani Democratici della Provincia di Arezzo. L’evento era suddiviso in quattro panel che hanno affrontato le tematiche varie, che vanno dal diritto alla casa al diritto a restare fino al diritto all’accesso.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo CeccarelliArezzo, 10 aprile 2026 – Arezzo Partecipa: un fine settimana di incontri, ascolto e futuro con Vincenzo Ceccarelli.