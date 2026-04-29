Spaccata in sala giochi il quarto assalto in due mesi

Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 4, una banda di malviventi ha forzato la porta di una sala scommesse situata in via Copernico a Trezzano sul Naviglio. Questo è il quarto colpo in due mesi che si verifica nello stesso locale, con i ladri che hanno agito in modo rapido, causando ingenti danni. La polizia sta indagando sull’episodio e sulle possibili connessioni con i precedenti furti.

Spaccata notturna al Centro Snai di via Copernico, a Trezzano sul Naviglio. Il colpo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 4 del mattino, quando una banda di malviventi ha preso di mira la sala scommesse, agendo con estrema rapidità e lasciando dietro di sé ingenti danni. I ladri hanno sfondato la porta d’ingresso. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro gli ambienti, distruggendo parte dell’arredamento e forzando diverse postazioni. L’obiettivo principale del colpo è stato quello delle macchinette cambia-soldi, due delle quali sono state asportate prima della fuga. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma le prime stime parlano di alcune migliaia di euro in contanti, oltre al danno legato ai dispositivi sottratti e alla devastazione del locale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccata in sala giochi, il quarto assalto in due mesi Notizie correlate Leggi anche: Quarto assalto a un portavalori in 4 mesi: ma la furia repressiva del governo ignora una vera emergenza | Il commento Gianluca Galassi torna ad allenarsi dopo il tumore: sala pesi a due mesi dall’interventoLo scorso 9 gennaio Gianluca Galassi era stato operato per un tumore a un testicolo. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Spaccata in sala giochi, il quarto assalto in due mesi; Torino, spaccata in centro: 36enne arrestato per il tentato furto di dieci paia di scarpe del valore di 4mila euro.