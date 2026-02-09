Quarto assalto a un portavalori in 4 mesi | ma la furia repressiva del governo ignora una vera emergenza | Il commento

Nelle ultime settimane, le bande criminali di Foggia hanno colpito di nuovo. È il quarto assalto a un portavalori in quattro mesi, e la violenza aumenta di volta in volta. Le forze dell’ordine sono sotto pressione, ma il governo sembra più concentrato a parlare di sicurezza che a intervenire realmente. La popolazione chiede risposte, mentre i criminali continuano a colpire senza troppi ostacoli.

Adesso tutti hanno visto. Ora tutti sanno quale livello di preparazione, ingegno logistico e violenza sono in grado di esprimere le bande di criminali foggiani specializzate nell' assalto ai portavalori lungo superstrade e autostrade. Una piaga che la Puglia e diverse altre regioni italiane conoscono bene. Tutto fuorché disperati, ma – sia consentito l'aggettivo – criminali raffinati. Spesso capita che fuggano via senza sparare un colpo. Ma con spregiudicatezza, quando serve, aprono il fuoco. La rapina lungo la superstrada Brindisi-Lecce, filmata secondo dopo secondo da un camionista, ha restituito in pieno l'efferatezza di questi assalti, insieme alla foto simbolo della gazzella dei carabinieri crivellata di colpi.

