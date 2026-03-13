Gianluca Galassi si è rimesso in movimento dopo l'intervento contro un tumore a un testicolo, avvenuto il 9 gennaio. Due mesi dopo l'operazione, ha ripreso ad allenarsi in sala pesi. La sua riabilitazione continua con esercizi mirati, segnando un passo importante nel percorso di recupero. Il giocatore ha iniziato nuovamente l’attività fisica senza interruzioni o pause prolungate.

Lo scorso 9 gennaio Gianluca Galassi era stato operato per un tumore a un testicolo. Il centrale in forza a Piacenza, grande protagonista dei Mondiali vinti dall’Italia nel 2022 e nel 2025, si era sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ieo di Milano e aveva poi incominciato il proprio percorso riabilitativo. Il 28enne aveva raccontato: “ Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianluca Galassi torna ad allenarsi dopo il tumore: sala pesi a due mesi dall’intervento

