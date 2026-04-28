Lettera all' Arcivescovo Lorefice | Dietro ogni Prima comunione c' è il lavoro di molte famiglie

Un operatore del settore eventi di Palermo ha scritto una lettera all’arcivescovo Lorefice esprimendo preoccupazioni riguardo alle celebrazioni della Prima Comunione. Nella missiva, si sottolinea che dietro ogni cerimonia di questo tipo ci sono molti sforzi da parte delle famiglie. La lettera, inviata in tono rispettoso, coinvolge anche altri professionisti che lavorano nel settore degli eventi religiosi in città.

Riceviamo e pubblichiamo: Eccellenza Reverendissima, Arcivescovo Lorefice mi permetto di scriverLe con rispetto, ma anche con profonda preoccupazione, a nome mio e di tanti operatori del settore eventi che operano nella città di Palermo. La recente decisione di sospendere e rimodulare le.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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