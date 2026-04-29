SP 8 arriva l’autovelox a Sant’Omero | stop ai pericoli sulla strada

Il Consiglio Provinciale ha approvato l’installazione di un autovelox sulla SP 8 a Sant’Omero. La decisione arriva in seguito alle segnalazioni di pericoli e incidenti lungo quella tratta stradale. La nuova postazione sarà posizionata in un punto strategico per monitorare la velocità dei veicoli e contribuire a ridurre i rischi di incidenti. La polizia locale si occuperà della gestione e del controllo della strumentazione.

? Cosa sapere Il Consiglio Provinciale approva l'installazione di un autovelox sulla SP 8 a Sant'Omero.. Il provvedimento risponde alle richieste del comitato cittadino per la sicurezza stradale locale.. Il Consiglio Provinciale ha dato il via libera all’unanimità, nella seduta del 27 aprile 2026, alla mozione presentata da Caterina Provvisiero per implementare un piano di sicurezza e installare un autovelox sulla SP 8 nel tratto di Sant’Omero. La decisione politica nasce per rispondere a una necessità sentita dai residenti di quella specifica zona della provincia, dove la carreggiata provinciale si intreccia con la vita quotidiana di chi abita o lavora nei dintorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SP 8, arriva l’autovelox a Sant’Omero: stop ai pericoli sulla strada Notizie correlate SANT’OMERO / Schianto sulla SP8 a Sant’Omero: due feriti gravi, donna elitrasportata al MazziniPer cause ancora in corso di accertamento, una Opel Astra è uscita di strada finendo la propria corsa contro un albero a margine della carreggiata. Gasolio in strada a Sant’Omero: scatta l’allarme ambientale e i controlliChieti - Intervento immediato dell’Arpa Abruzzo nel Teramano dopo una segnalazione di sversamento: campionamenti e verifiche in corso per valutare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sant’Omero, approvata la mozione Provvisiero per l’autovelox; Bonifica del Salinello, via libera a un piano per più sicurezza; Sant’Omero, auto si schianta contro un albero sulla bonifica del Salinello FOTO; Sp8 di Sant’Omero, sicurezza al centro del consiglio provinciale: una mozione su segnaletica e autovelox. Sant’Omero, approvata la mozione Provvisiero per l’autoveloxUnanimità in Consiglio provinciale per un controllo di velocità sulla Sp8 che diminuisca i rischi del traffico. La consigliera interprete del Comitato cittadino spontaneo ... emmelle.it Sicurezza stradale, un autovelox sulla SP 8 a Sant'OmeroTERAMO - La consigliera provinciale di Forza Italia, Caterina Provvisiero, si ritiene pienamente soddisfatta per aver presentato, all'attenzione del Consiglio Provinciale, una mozione a sua firma, tes ... ekuonews.it Festa di S. Michele Arcangelo S. Angelo Abbamano (fraz. Sant’Omero) 8 • 9 • 10 Maggio 2026 Tre giorni di festa tra tradizione, spiritualità e divertimento per tutte le età! Non mancate! - facebook.com facebook