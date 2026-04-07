Nella zona di Sant’Omero è stato segnalato uno sversamento di gasolio sulla strada, portando all’intervento tempestivo delle autorità ambientali. L’Arpa Abruzzo ha effettuato i controlli necessari dopo la segnalazione di una perdita di carburante. Le operazioni di messa in sicurezza sono in corso, mentre si attende l’esito delle analisi e delle verifiche sul territorio. Nessuna informazione è stata diffusa sui responsabili dell’incidente.

Chieti - Intervento immediato dell’Arpa Abruzzo nel Teramano dopo una segnalazione di sversamento: campionamenti e verifiche in corso per valutare eventuali rischi ambientali e sanitari Allarme ambientale a Sant'Omero, dove si è verificato un presunto sversamento di gasolio sulla sede stradale in località “I Colli”, lungo via Colle Casone. L’intervento è stato avviato nella mattinata dai tecnici dell’Arpa Abruzzo, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di idrocarburi sull’asfalto. Gli operatori hanno effettuato un sopralluogo immediato, procedendo ai primi accertamenti tecnici e al prelievo di campioni di terreno e liquidi, anche all’interno di un pozzetto collegato alla rete fognaria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Gasolio in strada a Sant’Omero: scatta l’allarme ambientale e i controlli

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