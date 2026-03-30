Una petroliera russa si sta avvicinando a Cuba con oltre 600.000 barili di greggio a bordo, secondo quanto riferito. La nave non è stata ostacolata dalle autorità statunitensi, nonostante le tensioni tra i due paesi. La consegna rappresenta un rifornimento di risorse energetiche per l’isola, colpita da una grave crisi nel settore.

Un carico strategico di petrolio russo arriva a Cuba e offre un temporaneo sollievo alla grave crisi energetica dell’isola. Una petroliera russa, con oltre 600mila barili di greggio, è entrata nella zona economica esclusiva di Cuba e attraccherà martedì al porto di Matanzas. Si tratta della prima importazione di petrolio per Cuba negli ultimi due mesi, in un contesto segnato da blackout frequenti e carenza di carburante. L’arrivo del greggio rappresenta quindi una boccata d’ossigeno per il sistema energetico nazionale, fortemente sotto pressione. Determinante è stata anche la decisione degli Stati Uniti di consentire il transito della petroliera, allentando di fatto le restrizioni sul petrolio imposte lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A Cuba sta arrivando una petroliera russa con oltre 600mila barili di greggio, Trump non “l’ha bloccata”

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