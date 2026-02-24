Borse intimo e profumi | così 21 tra poliziotti e carabinieri commettevano furti alla Coin della stazione Termini Buco di 184 mila euro

Una banda composta da 21 poliziotti e carabinieri ha sottratto merce dai reparti di borse, intimo e profumi della Coin alla stazione Termini, causando un danno di 184 mila euro. Le indagini hanno scoperto che i furti avvenivano con un sistema organizzato, documentato anche da filmati. Le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire i passaggi di queste sottrazioni ripetute nel tempo. Ora si cercano eventuali complici e altre prove.

La stazione Termini divenuta terreno di caccia per carabinieri e poliziotti alla ricerca di oggetti da rubare. Dove il luogo assurto a magazzino degli interessi dei militari è il Coin di via Giolitti, all'interno della stazione Termini. Sono ventuno i militari e gli agenti indagati per furto aggravato dal pm Stefano Opilio: ma nessuno di loro lo avrebbe fatto più di una o due volte. In totale le persone sotto inchiesta sono 44, perché tra gli indagati ci sono anche dipendenti di negozi vicini. Sono i numeri a dare sostanza all'inchiesta: 184 mila euro di ammanco emersi nell'inventario del 2024.

Furti alla Coin della stazione Termini: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per «ruberie sistematiche» di vestiti e profumiUn furto sistematico di vestiti e profumi alla Coin della stazione Termini ha portato all’indagine su 21 agenti tra carabinieri e poliziotti.

Furti alla Coin della stazione Termini di Roma: "21 tra poliziotti e carabinieri prendevano vestiti e profumi senza pagare"Un gruppo di 21 agenti di polizia e carabinieri ha rubato vestiti, profumi e cosmetici dalla Coin alla stazione Termini di Roma.

