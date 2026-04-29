Vincenzo Calafiore, noto come Soy, ha condiviso una riflessione sulla letteratura, descrivendola come un viaggio tra scrittura diurna e notturna, tra sogni, illusioni, paradisi e inferni. La sua dichiarazione è stata resa nota in una data recente a Udine, nel Friuli Venezia Giulia, Italia. Le sue parole sono state pubblicate in un contesto che sembra legato a un evento o a una comunicazione pubblica.

Vincenzo Calafiore 29 Aprile 2026 Udine F.V.G.Italy “..la letteratura è un viaggio fra scrittura diurna e notturna, fra sogni e illusioni, paradisi e inferni! “ Vincenzo Calafiore ! Sono. Cosa non lo so, in verità non ho mai capito cosa io sia. Sin da ragazzo ho sempre avuto una matita e un foglio di carta bianca come la neve, come una lastra di ghiaccio su cui far pattinare al ritmo di una musica che sento io solo, le parole. Parole come acquiloni colorati che riempiono il cielo. La spiaggia dove da ragazzo andavo a prendere il sole era poco distante da casa mia, nella mia borsa, una sorta di zaino fatto da mia madre, oltre a un asciugamano, c’era un libro da leggere accovacciato o sdraiato nell’ombra che una barca rovesciata, o adagiata su un fianco offriva.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Corazón vacío - Soy tu Sol

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