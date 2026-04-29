Sottratti 1,9 milioni a un uomo fragile a Grosseto lasciato senza cibo e riscaldamento | 52enne arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari a Grosseto con l’accusa di circonvenzione. Secondo le indagini, avrebbe sottratto circa 1,9 milioni di euro a un uomo fragile nel corso di dieci anni, lasciandolo senza cibo e riscaldamento. La vicenda riguarda un lungo periodo durante il quale sono state raccolte prove a carico dell’indagato.

Eseguito un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico a Grosseto, dove un 52enne è stato indagato per circonvenzione di persona incapace. L’uomo avrebbe sottratto, nell’arco di 10 anni, 1,9 milioni di euro a una persona con gravi problemi psichici, approfittando della sua vulnerabilità. Le indagini della Guardia di Finanza Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale di Grosseto su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini, avviate dal Gruppo Grosseto, hanno permesso di ricostruire una vicenda complessa, fatta di raggiri patrimoniali e abusi ai danni di una persona particolarmente fragile dal punto di vista psicologico.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sottratti 1,9 milioni a un uomo fragile a Grosseto, lasciato senza cibo e riscaldamento: 52enne arrestato Notizie correlate Raggiro milionario a un uomo in difficoltà psichica: 52enne ai domiciliari a GrossetoGROSSETO – Un patrimonio di 1,9 milioni di euro prosciugato nell’arco di dieci anni, lasciando la vittima in condizioni di indigenza assoluta. Grosseto, rapina da 1,9 milioni: braccialetto sfruttava un fragile? Cosa sapere Grosseto, arrestato 52enne per aver sottratto 1,9 milioni di euro in dieci anni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fatture false nell’abbigliamento all’ingrosso, scoperta frode da 150 milioni: sequestrati a imprenditore barese beni per 1,3 milioni, dodici indagati; Sequestrati 1,3 milioni di euro nei confronti del legale rappresentante di una società del Barese operante nel commercio di capi di abbigliamento; Il gruppo Lazarus è sospettato di aver trasferito 175 milioni di dollari in ETH dopo che Arbitrum ha congelato 71 milioni di dollari provenienti dall'exploit di KelpDAO. Si approfitta di un uomo fragile e gli porta via tuttoPROVINCIA DI GROSSETO: La Finanza ha eseguito un arresto per circonvenzione d'incapace: sottratti 1,9 milioni di euro. La vittima senza cibo, né riscaldamento, né vestiti ... toscanamedianews.it Il bancomat del dolore: a Grosseto 1,9 milioni sottratti a un disabile psichico lasciato vivere nella povertàI finanzieri del Comando Provinciale di Grosseto hanno inferto un colpo durissimo a un presunto caso di sfruttamento ai danni dei più fragili. Nella giornata di ieri, le Fiamme Gialle hanno dato esecu ... corrieredimaremma.it “Bimbi sottratti ai genitori”: le accuse all’istituto per le adozioni in Uruguay a cui si è rivolta anche #Minetti. Due settimane fa il direttore “adozioni”, Darío Moreira, è stato rimosso. L’istruttoria farlocca della grazia disgraziata x.com Reggio Emilia. Dietro i diecimila euro sottratti con l’inganno a una cittadina reggiana con la promessa di farle incontrare Achille Lauro, non c'è solo un reato economico, ma un vero e proprio "sciacallaggio dei sentimenti". Non è stata solo una questione di sold - facebook.com facebook